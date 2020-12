China y EEUU deben actuar juntos con "buena voluntad": enviado chino

Imagen de archivo de las banderas de China, Estados Unidos y el Partido Comunista Chino en una tienda de Yiwu, China. 10 mayo 2019. REUTERS/Aly Song

PEKÍN, 5 dic (Reuters) - China y Estados Unidos deben actuar juntos con “buena voluntad” para mejorar las relaciones, dijo el sábado el embajador chino en Washington, ya que los lazos siguen tensos entre las dos mayores potencias económicas mundiales.

Las relaciones entre Washington y Pekín han caído a su punto más bajo en décadas por cuestiones que van desde el comercio y la seguridad hasta los derechos humanos y el COVID-19. El viernes, un editorial de los medios estatales chinos dijo que los lazos se están desplazando hacia “un camino peligroso”.

“Para poner las relaciones en el camino correcto, para tener una mejora real de las relaciones, ambas partes deben actuar con buena voluntad y buena fe”, dijo el embajador Cui Tiankai en la Conferencia Anual del Instituto de Estudios Chinoestadounidenses a través de un enlace por video.

“No creo que China deba hacer algo para complacer a nadie aquí”, dijo, según una transcripción publicada en el sitio web de su embajada.

La tensión entre ambos países aumentó de forma drástica en julio, cuando China cerró el consulado estadounidense en la ciudad suroccidental de Chengdu en represalia por la expulsión de Pekín de su consulado en Houston, Texas.

A principios de año, Washington redujo el número de chinos autorizados a trabajar en las oficinas estadounidenses de los principales medios estatales chinos. Luego, Pekín expulsó a los periodistas estadounidenses en las oficinas de China de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Cuando el presidente del Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China, Steve Orlins, le preguntó si China está preparada para reabrir el consulado de Chengdu, entre otros gestos positivos, antes de que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo en enero, Cui no descartó la posibilidad.

“Debo decir que no iniciamos el cierre de consulados. No fuimos los primeros en pedir a los periodistas extranjeros que abandonaran el país. Hicimos todas estas cosas en respuesta a las acciones tomadas por Estados Unidos. Entonces, si el gobierno estadounidense está listo para revertir el curso, estamos listos para verlo”, dijo Cui.