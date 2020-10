China impondrá sanciones a empresas estadounidenses por la venta de armas a Taiwán

PEKÍN, 26 oct (Reuters) - China impondrá sanciones a las entidades estadounidenses que participen en la venta de armas de Washington a Taiwán, dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

FILE PHOTO: Flags of Taiwan and U.S. are placed for a meeting between U.S. House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce speaks and with Su Chia-chyuan, President of the Legislative Yuan in Taipei, Taiwan March 27, 2018. REUTERS/Tyrone Siu//File Photo