ByteDance dice que TikTok será su filial en el marco del acuerdo con Trump

NUEVA YORK/PEKÍN, 21 sep (Reuters) - La empresa china ByteDance dijo el lunes que el negocio global de TikTok se convertirá en su subsidiaria, a pesar de que Oracle Corp y Walmart Inc dijeron el fin de semana que ellos y los inversores de EEUU serían los dueños de la mayoría de la aplicación de vídeo tras un acuerdo con la administración del presidente de EEUU, Donald Trump.

TikTok logo is displayed on the smartphone while standing on the U.S. flag in this illustration picture taken, November 8, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Files