Trump quiere vetar ley de Defensa por cláusula sobre tecnológicas; republicanos se oponen

WASHINGTON, 2 dic (Reuters) - La amenaza del todavía presidente de EEUU, Donald Trump, de vetar un proyecto de ley de Defensa si no incluye la derogación de las protecciones legales a empresas de redes sociales se enfrentó el miércoles a una fuerte oposición bipartidista.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers an address from the Rose Garden at the White House in Washington, U.S., November 13, 2020. REUTERS/Carlos Barria//File Photo