Alza de empleo privado en EEUU supera las expectativas en septiembre

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - Los empleadores privados de Estados Unidos contrataron más en septiembre, pero la menor ayuda financiera del gobierno y el resurgimiento de nuevos casos de COVID-19 en algunas partes del país podrían frenar la recuperación del mercado laboral.

FILE PHOTO: A "We're Hiring" sign advertising jobs is seen at the entrance of a restaurant, as Miami-Dade County eases some of the lockdown measures put in place during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Miami, Florida, U.S., May 18, 2020. REUTERS/Marco Bello