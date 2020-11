Pese al cambio en la Casa Blanca, aliados de EEUU seguirán siendo cautos tras la salida de Trump

WASHINGTON/NUEVA YORK, 7 nov (Reuters) - Sentada frente a los fotógrafos en el Salón Oval en 2017, la canciller alemana Angela Merkel se inclinó hacia el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante su primera reunión: “Quieren que nos demos la mano”. Trump la ignoró y Merkel fue incapaz de ocultar una mirada de incredulidad cuando se volvió hacia las cámaras.

German Chancellor Angela Merkel wearing a face mask arrives for her annual summer news conference during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany, August 28, 2020. REUTERS/Michele Tantussi/Pool