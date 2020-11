Trump y Biden se preparan para una posible batalla legal tras los comicios

GRAND RAPIDS/PITTSBURGH, 3 nov (Reuters) - Las campañas del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su rival demócrata, Joe Biden, se preparaban el martes, día de los comicios, para las disputas judiciales que podrían llegar tras el recuento de votos.

FILE PHOTO: Democratic presidential nominee Joe Biden and U.S. President Donald Trump participate in their second 2020 presidential campaign debate at Belmont University in Nashville, Tennessee, U.S., October 22, 2020. REUTERS/Jim Bourg/Pool