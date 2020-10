EXCLUSIVA-Hackers rusos atacaron al Partido Demócrata de California e Indiana

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El grupo de hackers rusos acusado de interferir en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016 intentaron a principios de este año acceder a las cuentas de correo electrónico de los partidos demócratas estatales de California e Indiana, y a influyentes centros de investigación en Washington y Nueva York, según personas con conocimiento del tema.

FILE PHOTO: A hooded man holds a laptop computer as cyber code is projected on him in this illustration picture taken on May 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration