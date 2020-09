Trump y Biden buscan votantes en medio oeste EEUU y se enfrentan por vacante en Corte Suprema

WILMINGTON, 21 sep (Reuters) - Donald Trump y su rival Joe Biden tenían planeado hacer campaña el lunes en dos estados de Estados Unidos que podrían decidir las elecciones presidenciales de noviembre, mientras continuaban mostrando diferencias por el plan del presidente para llenar una vacante en la Corte Suprema.

Vicki Smith, middle, and Karen DeMerit, right, wait for Democratic presidential candidate Joe Biden's arrival on Monday, Sept. 21, 2020, at Green Bay Austin Straubel International Airport in Ashwaubenon, Wis. \"We are really excited to have president elect Joe Biden coming to Wisconsin,\" DeMerit said. \"We are here to bring America back to civility and we feel that Biden is the person to bring the country that is so divided, together.\" Ebony Cox/USA TODAY NETWORK-WisconsinGpgbiden11664