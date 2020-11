Reacciones de líderes mundiales a la victoria electoral de Joe Biden en EEUU

LONDRES, 7 nov (Reuters) - El demócrata Joe Biden logró la presidencia de Estados Unidos después de que los votantes rechazaron por poco margen el tumultuoso liderazgo del republicano Donald Trump, para abrazar la promesa de un esfuerzo renovado para combatir la pandemia de coronavirus y alentar a la economía en una nación profundamente polarizada. [nL1N2HT0FV]

Democratic U.S. presidential nominee Joe Biden makes a statement on the 2020 U.S. presidential election results during a brief appearance before reporters in Wilmington, Delaware, U.S., November 5, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque