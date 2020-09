ANÁLISIS-Inversores en activos chinos apuestan por volatilidad durante campaña por Casa Blanca

SHANGHÁI/HONG KONG, 23 sep (Reuters) - Los inversores en activos chinos están apostando por un camino accidentado hasta el final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y tratando de proteger sus activos del enfriamiento de los lazos entre Pekín y Washington.

FILE PHOTO: A combination photo shows democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden looking on at a campaign event at Alexis Dupont High School in Wilmington, Delaware, U.S., August 12, 2020, and U.S. President Donald Trump talking to reporters prior to boarding Air Force One as he departs Washington on travel to Illinois and Wisconsin, September 1, 2020. REUTERS/Carlos Barria/Leah Millis