EEUU dice que hackers rusos atacaron redes de gobiernos estatales y locales

22 oct (Reuters) - Hackers patrocinados por Rusia han estado tratando de entrar en redes de computadoras de gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y en dos casos tuvieron éxito, dijeron el jueves agencias del gobierno estadounidense, en la segunda gran advertencia sobre interferencia extranjera en dos días.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una ilustración de un hombre encapuchado sostiene una laptop mientras se proyecta una pantalla azul con un signo de exclamación. Tomada en Mayo 13, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

En una alerta, a menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, las agencias dijeron que un grupo ruso, a veces llamado Berserk Bear o Dragonfly por los investigadores, había atacado docenas de gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales de Estados Unidos, así como redes de aviación.

“Desde al menos septiembre de 2020, un actor ruso patrocinado por el estado (...) ha llevado a cabo una campaña contra una amplia gama de objetivos estadounidenses”, dijo la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad Nacional.

Los hackers irrumpieron con éxito en un número indeterminado de redes y, a principios de este mes, habían robado datos de dos de ellas, dijeron las agencias en una publicación en el sitio web de la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura, un brazo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los nombres de los gobiernos objetivo no fueron revelados. El DHS no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El FBI no proporcionó más detalles, pero dijo en una declaración que “ponía de relieve el nefasto comportamiento de Rusia”.

La Embajada Rusa en Washington no devolvió inmediatamente un mensaje para recabar comentarios. Moscú ha negado en el pasado que haya llevado cabo operaciones de piratería informática en territorio estadounidense.

La alerta se produce en medio de una creciente preocupación por el pirateo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre.

Muchos en Estados Unidos se han preocupado por una posible repetición de 2016, cuando hackers que supuestamente trabajaban para la inteligencia militar rusa robaron y liberaron correos electrónicos pertenecientes a destacados demócratas estadounidenses y otras figuras políticas, según agencias de inteligencia y funcionarios del gobierno estadounidense.

El Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo el miércoles que tanto Rusia como Irán han tratado de interferir en las elecciones presidenciales de 2020, buscando socavar la confianza de los estadounidenses en la integridad del voto y difundir información errónea en un intento de influir en su resultado.

Rusia obtuvo información pública de los votantes e Irán envió correos electrónicos falsos a votantes en un intento de intimidarlos, dijo Ratcliffe.