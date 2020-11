DATOS-Los casos que esperan al ciudadano Trump en los tribunales

WASHINGTON, 9 nov (Reuters) - Desde que asumió el cargo en enero de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto asediado por demandas civiles e investigaciones criminales de su círculo íntimo.

FOTO DE ARCHIVO: Donald Trump después de que los medios de comunicación declararan al candidato presidencial demócrat, Joe Biden, como ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos . Washington, Estados Unidos, 7 de noviembre de 2020. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Tras la adjudicación de la victoria al demócrata Joe Biden el sábado por los principales medios, es probable que los problemas legales de Trump se profundicen, porque en enero perderá las protecciones que el sistema legal de Estados Unidos brinda a un presidente en ejercicio, dijeron exfiscales.

Estas son algunas de las demandas e investigaciones criminales que pueden perseguir a Trump cuando deje el cargo.

UN FISCAL DE NUEVA YORK

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, quien hace cumplir las leyes del estado de Nueva York, ha estado llevando a cabo una investigación criminal sobre Trump y la Organización Trump desde hace más de dos años.

La investigación se centró originalmente en pagos secretos que hizo el exabogado de Trump Michael Cohen antes de las elecciones de 2016 a dos mujeres que dijeron haber tenido encuentros sexuales con el presidente, algo que este niega.

Vance, un demócrata, ha sugerido en recientes deposiciones judiciales que su investigación se ha ampliado y podría centrarse en fraude bancario, fiscal y de seguros, así como la falsificación de registros comerciales. El republicano Trump afirma que se trata de un acoso por motivos políticos.

El caso cobró fama por los esfuerzos de Vance para obtener ocho años de declaraciones de impuestos de Trump. En julio, la Corte Suprema rechazó el intento de Trump de mantener las declaraciones en secreto y dijo que el presidente no es inmune a las investigaciones criminales estatales mientras está en el cargo, pero podría argüir otras defensas a la citación de Vance.

Expertos legales consideran probable que Vance obtenga finalmente los registros financieros del mandatario.

El Departamento de Justicia dijo que un mandatario en ejercicio no puede ser acusado. Vance no está sujeto a esa política porque no es un fiscal federal, pero puede que se haya mostrado reacio a acusar a Trump por las dudas sobre si el caso es constitucional, dijo Harry Sandick, un exfiscal neoyorquino.

“Esas preocupaciones desaparecerán cuando Trump deje el cargo”, dijo Sandick.

La investigación es una amenaza para Trump, dijo Corey Brettschneider, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brown. “El hecho de que hayan emitido las citaciones y hayan litigado hasta la Corte Suprema sugiere que es una investigación criminal muy seria sobre el presidente”, agregó.

¿PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA?

Trump podría enfrentarse a un proceso penal puesto en marcha por un Departamento de Justicia dirigido por un nuevo fiscal general.

Algunos expertos legales creen que Trump podría enfrentar cargos por evasión de impuestos a la renta federales, después de que The New York Times informó que el mandatario pagó 750 dólares en 2016 y 2017.

“Tienes todo el material que sacó The New York Times, que aporta todo tipo de indicios de fraude fiscal”, dijo Nick Akerman, abogado de Dorsey & Whitney y ex fiscal federal. No obstante, advirtió que no es posible saberlo con certeza hasta ver todas las pruebas.

Trump rechazó las informaciones del Times, tuiteando que había pagado muchos millones de dólares en impuestos, pero que tenía derecho a amortizaciones y créditos fiscales.

Un proceso de esta naturaleza sería muy polémico y el Departamento de Justicia podría decidir que acusar a Trump no es de interés público, incluso aunque haya pruebas.

Biden ha abordado esa pregunta con cautela, diciendo que no interferiría con el juicio de su Departamento de Justicia. En agosto dijo a la Radio Nacional Pública que presentar cargos penales contra su predecesor sería “algo muy, muy inusual y probablemente no muy, ¿cómo puedo decirlo?, bueno para la democracia”.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDE CIVIL

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tiene una investigación activa de fraude fiscal sobre Trump y su empresa familiar, la Organización Trump.

La investigación de James, una demócrata, comenzó después de que el exabogado de Trump, Cohen, dijo al Congreso que el presidente infló valores de sus activos para ahorrar dinero en préstamos y seguros y los desinfló para reducir los impuestos inmobiliarios.

La Organización Trump ha argumentado que el caso tiene motivaciones políticas. El caso es una investigación civil, lo que significa que podría resultar en sanciones económicas pero no en la cárcel.

Eric Trump, hijo del mandatario y vicepresidente ejecutivo de la firma, tuvo que declarar en octubre por lo que la fiscal general describió como su estrecha participación en una o más transacciones que se están revisando.

E. JEAN CARROLL

E. Jean Carroll, exescritora de la revista Elle, demandó a Trump por difamación en 2019 después de que el presidente negó su acusación de que la violó en los años 90 en una tienda departamental de Nueva York, al tiempo que la acusó de mentir para aumentar las ventas de un libro.

En agosto, un juez estatal permitió que el caso siguiera adelante, lo que significa que los abogados de Carroll podrían pedir una muestra de ADN de Trump para compararla con un vestido que ella dijo que usó en la tienda.

Un juez federal en Manhattan rechazó un intento del Departamento de Justicia de sustituir a Trump por el gobierno federal como acusado en el caso. El juez de distrito Lewis Kaplan dijo que Trump no hizo sus declaraciones sobre Carroll en el ámbito de su labor como presidente.

Barbara McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan, dijo que esperaba que el Departamento de Justicia de Biden abandonara el esfuerzo por proteger a Trump del caso.

“Parece poco probable que el Departamento de Justicia continúe con lo que considero un argumento frívolo en una nueva administración”, dijo McQuade, una exfiscal federal.

SUMMER ZERVOS

Trump también se enfrenta a una demanda de Summer Zervos, una concursante en su programa de televisión “The Apprentice” en 2005 que dice que la besó contra su voluntad en una reunión de 2007 y luego la manoseó en un hotel.

Después de que Trump llamó mentirosa a Zervos, ella lo demandó por difamación. Trump dijo que es inmune a la demanda porque es presidente.

El caso ha estado en suspenso mientras un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York revisa una decisión de marzo de 2019 que indicó que Trump debe enfrentar el caso aunque esté en el cargo. El argumento de la inmunidad no se aplicaría una vez que esté fuera de la oficina.