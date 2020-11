Tiendas tapiadas y mascarillas en una jornada electoral sin precedentes en EEUU

MCCONNELLSBURG, estado de Pensilvania, 3 nov (Reuters) - Millones de estadounidenses están llamados a votar el martes en una jornada electoral sin precedentes, con la pandemia de COVID-19 y la sombra de posibles episodios de violencia e intimidación sobrevolando una de las elecciones presidenciales más polarizadas en la historia de Estados Unidos.

Sarah Cisco votes during the U.S. presidential election at The Magic Castle Club during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Los Angeles, California, U.S., November 2, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni