Evans de la Fed dice que la recuperación podría estancarse si no hay más estímulo fiscal

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, durante un evento realizado en Ciudad de México, México, Febrero 27, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

20 oct (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo el martes que está “razonablemente confiado” en que la recuperación económica de Estados Unidos mantendrá su impulso hasta el próximo año, pero que sin más estímulos fiscales podría estancarse y más pérdidas de empleos podrían volverse permanentes.

“Me preocupa la falta de apoyo fiscal”, afirmó Evans en un evento virtual organizado por el Club Económico de Detroit, y agregó que la perspectiva de que no haya un nuevo alivio “realmente me pone nervioso”, en particular porque podría significar que los gobiernos estatales y locales tendrían que recortar más puestos de trabajo.