La Fed comienza a discutir el significado práctico de la nueva política de inflación

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - Los responsables de la Reserva Federal comenzaron el viernes a elaborar el significado práctico de su nueva tolerancia a la inflación, una cuestión fundamental para que los inversores y los hogares puedan modificar sus propias perspectivas, aunque no sea relevante para las decisiones inmediatas del banco central de Estados Unidos.

FILE PHOTO: Federal Reserve Chairman Jerome Powell, wearing a face mask, on Capitol Hill in Washington, U.S., June 30, 2020. Tasos Katopodis/Pool via REUTERS