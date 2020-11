ByteDance desafía ante la justicia la orden de Trump de deshacerse de TikTok

NUEVA YORK/WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, presentó el martes una petición ante un Tribunal de Apelaciones de EEUU contra la orden de la Administración Trump de deshacerse de TikTok, que entra en vigor el jueves.

TikTok logo is displayed on the smartphone while standing on the U.S. flag in this illustration picture taken, November 8, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Files