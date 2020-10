Jueza de EEUU anula decisión Gobierno sobre cupones de alimentos

19 oct (Reuters) - Una jueza federal de Estados Unidos anuló una resolución del gobierno del presidente Donald Trump que habría interrumpido los beneficios de un programa de cupones de alimentos para casi 700.000 estadounidenses desempleados en plena pandemia de COVID-19, según documentos judiciales.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump claps during a campaign rally in Carson City, Nevada, U.S., October 18, 2020. REUTERS/Carlos Barria