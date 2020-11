Ventaja de Biden se amplía mientras avanza conteo de votos en elecciones de EEUU

WILMINGTON, Del./WASHINGTON, 6 nov (Reuters) - El demócrata Joe Biden estaba más cerca de ganar la Casa Blanca el viernes, ampliando sus estrechas ventajas sobre el presidente Donald Trump en los estados clave de Pensilvania y Georgia, incluso mientras los republicanos buscaban recaudar 60 millones de dólares para financiar demandas contra los resultados.

Trump se mantuvo desafiante, prometiendo presionar con reclamos infundados de fraude, mientras una nación ansiosa esperaba claridad en una elección que solo intensificó la profunda polarización del país.

En el cuarto día del recuento de votos, el exvicepresidente Biden tenía una ventaja de 253 a 214 en la votación del Colegio Electoral estado por estado que determina al ganador, según Edison Research.

Asegurar los 20 votos electorales de Pensilvania pondría a Biden sobre los 270 que necesita para ganar la presidencia después de una carrera política que se remonta a casi cinco décadas.

Biden también ganaría si prevalece en dos de los otros tres estados clave donde estaba por delante el viernes: Georgia, Arizona y Nevada. Al igual que Pensilvania, los tres todavía estaban procesando las boletas electorales el viernes.

A nivel nacional, Biden lideraba frente a Trump por 4,1 millones de votos de un récord de 147 millones emitidos.

Sin embargo, su ventaja era mucho menor en esos cuatro estados en disputa: solo 83.038 votos de más de 16 millones emitidos. En Georgia, lideraba por apenas 3.962 votos.

A medida que la ventaja de Biden crecía en Pensilvania, cientos de demócratas se reunieron frente al sitio de recuento de votos del centro de Filadelfia, vistiendo camisetas amarillas que decían “Count Every Vote” (Cuenten cada voto).

Dos hombres fueron acusados de delitos con armas de fuego después de ser detenidos cerca del centro, que se ha convertido en un foco de protestas. Los medios locales mostraron calcomanías en su vehículo promocionando QAnon, una teoría de la conspiración pro-Trump.