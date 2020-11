Campaña de Trump escalará batalla legal con demanda en Nevada

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - La campaña del presidente Donald Trump dijo el jueves que aumentará los esfuerzos legales para desafiar los conteos de votos en los estados muy disputados en las elecciones de Estados Unidos, y aseguró que presentaría una demanda por fraude electoral en Nevada, que aún realiza el recuento de sufragios.

U.S. President Donald Trump speaks about early results from the 2020 U.S. presidential election in the East Room of the White House in Washington, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Carlos Barria