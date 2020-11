Campanha de Trump diz que vai pedir recontagem imediata de votos em Wisconsin

Local de apuração de votos em Milwaukee, em Wisconsin 03/11/2020 REUTERS/Bing Guan

WASHINGTON (Reuters) - A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá solicitar, de forma imediata, uma recontagem de votos no Estado de Wisconsin, embora os resultados das eleições presidenciais no Estado ainda não tenham sido finalizados.

“Tem havido relatos de irregularidades em vários condados de Wisconsin, que levantam sérias dúvidas sobre a validade dos resultados”, disse o gerente de campanha, Bill Stepien, em um comunicado, sem fornecer detalhes de quaisquer relatos.

“O presidente está bastante dentro do limite para solicitar uma recontagem e faremos isso imediatamente.”

Com 99% dos votos esperados apurados até o momento em Wisconsin, Biden tem 49,4% e Trump soma 48,8%, segundo a Edison Research.

Como a diferença entre Biden e Trump é menor que 1 ponto percentual, Trump pode pedir uma recontagem de votos.