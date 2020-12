Rede D'Or precifica maior IPO do Brasil desde 2013

02/12/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou nesta terça-feira oferta inicial de ações a 57,92 reais por papel, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, afirmaram duas fontes a par a operação.

A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3, na frente de Banco do Brasil.

A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre 48,91 e 64,35 reais por papel.

A Rede D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.

A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.

Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.