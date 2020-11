Amapá tem energia elétrica completamente restabelecida, diz ministério

Linha de transmissão. REUTERS/Kai Pfaffenbach

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia informou nesta terça-feira que foi energizado durante a madrugada o segundo transformador na subestação Macapá, “sendo possível restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá”.

O Estado vinha sofrendo as consequências de um blecaute iniciado no dia 3 de novembro, quando transformadores pegaram fogo em subestação de energia. Até o final de semana, o Amapá ainda operava com cerca de 90% da carga.

Com o novo equipamento, o sistema elétrico do Amapá conta atualmente com o suprimento a partir de dois transformadores na subestação Macapá --que conecta o Estado ao Sistema Interligado Nacional)--, com a geração da usina hidrelétrica Coaracy Nunes e a geração térmica local instalada nesta semana, disse o ministério.