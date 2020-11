Justiça dá 3 dias para retorno completo de energia no Amapá, diz senador

SÃO PAULO (Reuters) - A Justiça Federal do Amapá deu prazo de três dias para o restabelecimento de energia no Estado do Norte, que sofre com consequências de um blecaute desde a última terça-feira, quando transformadores pegaram fogo.

A informação é do senador por Amapá Randolfe Rodrigues (Rede), que divulgou a decisão judicial concedida no sábado. A multa, em caso de descumprimento, é de 15 milhões de reais.

Em fala no Twitter, o senador afirmou que as autoridades terão que comprovar, em até cinco dias, que fiscalizaram regularmente o contrato com a empresa responsável.

Foi ainda determinada a instauração de inquérito pela Polícia Federal, segundo ele.

Autoridades disseram que um terceiro transformador estava em manutenção desde dezembro de 2019.

Não foi possível confirmar imediatamente a informação do senador.

Até sábado, a força-tarefa do governo federal conseguiu restabelecer pouco mais de 60% da carga do Estado, disse o presidente Jair Bolsonaro na véspera.

Ele reiterou informação do Ministério de Minas e Energia, de que a situação só estará 100% solucionada no Estado em dez dias.

Para a regularização, é necessário o funcionamento de mais um transformador, que está sendo transportado de balsa até o Estado.

Na madrugada de sábado, o sistema elétrico de Macapá voltou a ser conectado à rede de Transmissão do Sistema Interligado Nacional, com a conclusão de reparos em um dos transformadores da Subestação Macapá e o início gradativo do atendimento aos consumidores.

Contudo, com exceção dos serviços essenciais, as demais unidades consumidoras estão sendo atendidas em sistema de rodízio de energia em intervalos de seis em seis horas em todo o Estado, informou o governo do Amapá em seu site.