Amapá deve ter suprimento de energia normalizado até dia 26, diz ministro

(Reuters) - O fornecimento de eletricidade no Amapá, que tem sido impactado por um blecaute parcial desde 3 de novembro, deve ser totalmente normalizado até o dia 26 deste mês, projetou nesta quinta-feira o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estabeleceu gabinete de crise e viaja ao Amapá nesta quarta-feira 10/10/2019 REUTERS/Ian Cheibub

A afirmação do ministro, durante coletiva de imprensa em Macapá, veio horas após uma decisão judicial que determinou o afastamento temporário da cúpula da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) enquanto durarem investigações sobre o apagão. [nL1N2I52DL]

Questionado sobre a medida da Justiça, Albuquerque não quis comentar em detalhes e disse que ainda não teve acesso à integra da ação judicial. Segundo ele, a consultoria jurídica da pasta e a Advocacia-Geral da União (AGU) deverão defender o governo no caso.

“O que tenho dito em nome do governo federal é que essa situação é inaceitável e inadmissível”, afirmou Albuquerque, sobre a longa duração dos problemas de fornecimento.

No momento, o Amapá opera com cerca de 80% da carga de energia, após a realização de reparos em um transformador atingido por um incêndio em uma subestação. Devido à oferta restrita, o fornecimento tem ocorrido em esquema de rodízio, de acordo com o governo estadual.

O fogo, registrado na noite de 3 de novembro, danificou todos os transformadores na subestação Macapá, que ainda tinha um equipamento em manutenção desde o final do ano passado. O Estado chegou a ficar com apenas 10% do suprimento de energia.

Após um primeiro transformador ter sido reparado e colocado novamente em funcionamento, um outro está sendo levado para o local a partir de uma outra subestação.

“Acreditamos que no dia 26 de novembro um outro transformador que foi transferido de Laranjal do Jari para a subestação Macapá entra em operação. Com isso, teremos disponibilidade de energia superior ao que tínhamos em 3 de novembro para o Amapá. Teremos uma reserva de energia grande”, afirmou o ministro.

Ele disse ainda que já a partir do próximo sábado a oferta de energia deverá ser ampliada em alguma medida, com a entrada em operação de geradores termelétricos.

“Acredito que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado, e até dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética”, acrescentou.

As autoridades têm afirmado que dificuldades logísticas dificultam a normalização da situação no Amapá -- o transformador que ajudará a retomar a energia pesa mais de 100 toneladas e precisou ser transportado por uma longa jornada de balsa.

O ministro Albuquerque qualificou os esforços para retomada da energia no Estado da região Norte como “uma operação logística de guerra”, e disse que a entrega do transformador em prazo de 8 ou 9 dias poderá ser considerada “uma vitória muito grande” para a população do Amapá.