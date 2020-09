Demanda por combustibles fósiles recibe golpe histórico en medio consecuencias de pandemia: BP

LONDRES, 14 sep (Reuters) - El consumo de combustibles fósiles se contraería por primera vez en la historia moderna, debido a que las políticas ambientales fomentan el uso de energía renovable, mientras que la pandemia del coronavirus dejará efectos duraderos en la demanda global de energía, dijo BP en una proyección.

FILE PHOTO: A BP logo is seen on a petrol station in London November 2, 2010. REUTERS/Suzanne Plunkett