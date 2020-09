Petrobras inicia venda de unidade de fertilizante no Paraná

Fachada da sede da Petrobras no Rio de Janeiro REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou na noite de quinta-feira que iniciou a etapa de divulgação para venda da totalidade de suas ações na empresa Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), no Paraná.

A ANSA possui uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Araucária, com capacidade de produção de 1.975 t/dia de ureia e 1.303 t/dia de amônia.

A fábrica encontra-se atualmente hibernada. “A retomada da produção da planta ou sua transformação para outro fim será de responsabilidade do futuro comprador”, disse a Petrobras.

A estatal fechou a unidade depois de prejuízos. No início do ano, a demissão de funcionários foi um dos motivos para uma greve na Petrobras. A paralisação foi encerrada após uma ampliação dos benefícios aos trabalhadores demitidos, com maior verba rescisória.[nL2N2AS0AD][nE6N29D01F]