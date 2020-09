Petrobras revê portfólio, estima investir de US$40 bi a US$50 bi em E&P até 2025

Homem passa em frente à sede da Petrobras no Rio de Janeiro. 9 de Março de 2020. REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras revisou o portfólio de seu segmento de exploração e produção (E&P) devido à crise provocada pela pandemia global de coronavírus e agora estima investimentos de aproximadamente 40 bilhões a 50 bilhões de dólares entre 2021 e 2025, ante 64 bilhões em seu plano 2020-2024.

A companhia disse que a revisão considerou como diretriz foco na desalavancagem, prevendo atingir a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares em 2022, e priorizou projetos com breakeven de preços do petróleo Brent a no máximo 35 dólares por barril e que sejam aderentes à sua estratégia, de acordo com falo relevante na noite de segunda-feira.

A petroleira disse ainda que revisou toda a carteira de investimentos e desinvestimentos, sendo que nos primeiros considerou “otimizações, postergações e cancelamentos”.