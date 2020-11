Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel na refinaria a partir de quinta

Refinaria da Petrobras em Canoas (RS) 02/05/2019 REUTERS/Diego Vara

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras aumentará o preço da gasolina em suas refinarias em 6% em média a partir de quinta-feira, enquanto o diesel terá elevação de 5%, informou a companhia nesta quarta-feira, por meio da assessoria de imprensa.

O reajuste é o primeiro aplicado pela estatal em novembro, e segue-se a dois cortes consecutivos no preço da gasolina e um no do diesel no mês passado.

O aumento vem em meio a movimento de alta nos preços do petróleo no mercado internacional nos últimos dias, impulsionado por esperanças de uma vacina efetiva contra a Covid-19.

A Petrobras afirma que seus preços levam em conta a chamada paridade de importação, impactada por fatores como as cotações internacionais e o câmbio.