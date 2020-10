Petrobras tem prejuízo líquido de R$1,5 bi no 3º tri

Edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ) 16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras reportou prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre, ante lucro de 9 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, em resultado afetado por vários itens não recorrentes, como adesão a programa de anistia tributária, informou a petroleira nesta quarta-feira.

Pela projeção da Refinitiv, a Petrobras deveria ter tido lucro de 736 milhões de reais no período.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação ajustado (Ebitda, na sigla em inglês) somou 33,4 bilhões de reais, versus 32,6 bilhões no mesmo período do ano passado.

“Destacamos a aprovação da adesão aos programas de anistia tributária afetando tanto o lucro líquido quanto o Ebitda ajustado, e o prêmio pago na recompra de títulos, que afetou apenas o lucro líquido”, disse a estatal.

Excluindo os itens não recorrentes, “teríamos um lucro líquido de 3,2 bilhões de reais”, acrescentou a empresa.

Segundo a Petrobras, os ganhos com maiores volumes de vendas de petróleo e derivados e maiores preços do Brent foram mais do que compensados por despesas financeiras.