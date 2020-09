Presidente do STF tira análise sobre refinarias da Petrobras de julgamento virtual

30/09/2019 REUTERS/Roosevelt Cassio

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, decidiu retirar de análise em julgamento virtual um caso sobre a possibilidade de privatização de refinarias pela Petrobras sem aprovação legislativa, segundo informação do sistema de acompanhamento processual da corte.

Ainda não há previsão para que o caso seja apreciado em Plenário, enquanto o julgamento virtual havia estabelecido data até 25 de setembro para uma decisão.

A retirada do processo do julgamento virtual ocorre em momento em que a Petrobras já havia recebido três votos contrários às suas intenções de vender refinarias sem necessidade de aprovação do Congresso, dados pelos ministros Edson Fachin, o relator, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski.