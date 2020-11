Príncipe Harry saúda investigação sobre entrevista concedida por princesa Diana

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry se juntou a seu irmão William para dar as boas-vindas a uma nova investigação sobre como a BBC conseguiu uma entrevista famosa e polêmica em 1995 com sua mãe, a princesa Diana, com uma fonte descrevendo o movimento como uma “busca pela verdade”.

Um ex-juiz da Suprema Corte está conduzindo um novo inquérito sobre como a emissora obteve a entrevista e se os executivos encobriram qualquer delito após acusações de que a falecida princesa foi enganada para participar.

O príncipe William, o segundo na linha de sucessão ao trono, disse no início desta semana que a investigação era um passo na direção certa e uma fonte próxima a Harry afirmou neste sábado que o príncipe estava recebendo atualizações regulares.

A pessoa familiarizada com a situação também questionou alguns relatos da mídia britânica que levantaram por que Harry, morando na Califórnia com sua esposa Meghan e seu filho Archie, não havia se juntado a seu irmão para saudar a investigação anteriormente.

“Infelizmente, algumas pessoas não estão vendo isso apenas como uma busca pela verdade, mas também tentando usar isso como oportunidade para tentar abrir uma divisão entre os irmãos”, disse a fonte.

A entrevista de Diana com Martin Bashir foi assistida por mais de 20 milhões de telespectadores no Reino Unido e se tornou um dos momentos decisivos de seu fracassado casamento com o príncipe Charles.

A entrevista incluiu a admissão de um caso e a frase de que havia “três de nós neste casamento”, em referência ao relacionamento de Charles com sua agora segunda esposa, Camilla Parker-Bowles.