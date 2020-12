La segunda ola del virus ralentiza el mercado laboral en España y el paro roza los 3,9 millones

2 dic (Reuters) - España registró en noviembre un aumento del 0,66% en el desempleo en comparación con el mes anterior, después que la imposición de nuevas restricciones para contener una segunda ola de infectados por COVID-19 provocara una nueva ralentización del mercado laboral, según informó el miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

FILE PHOTO: A waiter wearing a face mask sits on a terrace of a bar in Las Ramblas, after regional authorities announced restrictions to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Barcelona, Spain August 7, 2020. REUTERS/Nacho Doce