Hallazgo de fosa común con cuerpos de mujeres arroja luz sobre víctimas femeninas de Guerra Civil española

FARASDUÉS, España, 17 dic (Reuters) - Arqueólogos del noreste de España encontraron una fosa común con 10 mujeres asesinadas por un pelotón de fusilamiento fascista en los primeros días de la Guerra Civil española, hallazgo que pone de relieve la difícil situación de las mujeres en el conflicto, con frecuencia pasada por alto.

The remains of bodies are seen during the exhumation of a mass grave with ten women from the town of Uncastillo that were shot in 1936 by the forces of former dictator Francisco Franco, in the cemetery of Farasdues, Spain, December 9, 2020. REUTERS/Juan Medina