Más del 40% de lo españoles apoya la república, según una encuesta

BARCELONA, 12 (Reuters) - Más del 40% de los españoles apoyan la instauración de una república tras la repentina salida del país del rey emérito Juan Carlos en medio de una maraña de escándalos, según mostró una encuesta publicada el lunes.

El exmonarca de 82 años ha estado viviendo en los Emiratos Árabes Unidos tras abandonar España en agosto para tratar de reducir el daño causado a la institución que encarna su hijo, el rey Felipe VI.

El 40,9% de los encuestados dijo preferir una república como forma de organización del Estado, mientras que el 34,9% mostró su apoyo a la familia real y el 24,2% no se pronunció en favor de una u otra opción —abarcando este porcentaje a quienes no saben, a quienes no irían a votar y a quienes votarían en blanco—, según la encuesta publicada por la Plataforma de Medios Independientes, un grupo de medios de comunicación principalmente de izquierda.

El estudio, que está basado en 3.000 encuestas, también encontró que el 48% de la población de España quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, que según la Constitución española es la única manera de decidir el destino de la institución, mientras que el 25% se opone y el 16,1% se muestra indecisa.

Un sondeo publicado en agosto por el diario ABC, de corte monárquico, reveló que el 33,5% de la población estaba a favor de la república y el 56% de la monarquía, mientras que el 6% no lo sabía y el 4,1% era indiferente.

Aunque no está siendo investigado formalmente, Juan Carlos podría convertirse en objeto de sendas investigaciones en España y Suiza por presunta corrupción en relación con un contrato de alta velocidad en Arabia Saudí por 6.700 millones de euros (7.920 millones de dólares) adjudicado a empresas españolas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España está considerando la posibilidad de ampliar una investigación sobre corrupción en el contrato de tren para incluir formalmente a Juan Carlos.

El exmonarca no ha hecho declaraciones públicas sobre el asunto, pero su abogado Javier Sánchez ha dicho que está a disposición de la Fiscalía si es necesario.

La última encuesta publicada sobre la monarquía, publicada el día de la Fiesta Nacional de España, en la que el actual rey Felipe encabezará una celebración con asistencia reducida debido a la pandemia de COVID-19, fue encargada después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado (CSIC) se negara a preguntar a los españoles sobre la institución en su última encuesta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que la monarquía es “una pieza esencial en el pacto constitucional”, en una entrevista publicada el lunes en ABC.

