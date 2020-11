Los márgenes negativos causan un agujero de 918 millones en las cuentas anuales de Siemens Gamesa

MADRID, 5 nov (Reuters) - El fabricante de aerogeneradores hispano-alemán Siemens Gamesa dijo el jueves que espera aumentar sus márgenes de beneficio de manera sostenida durante los próximos tres años, aunque no logró evitar las pérdidas anuales a pesar de haber tenido un resultado operativo positivo en el último tramo de su ejercicio fiscal.

