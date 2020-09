Hamilton registra a pole em Monza com volta mais rápida da história da F1

(Reuters) - O hexa campeão mundial Lewis Hamilton conquistou a pole position do Grande Prêmio da Itália no sábado, com a volta mais rápida da história da Fórmula 1.

O piloto da Mercedes quebrou o recorde da pista de Monza com uma volta sensacional de um minuto e 18.887 segundos. Essa foi a 94ª pole da carreira de Hamilton.

A segunda posição foi para seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas.

Carlos Sainz, da McLaren, ficou em terceiro, com Sergio Perez, da Racing Point, em quarto. Charles Leclerc e Sebastian Vettel, da Ferrari, serão 13º e 17º, respectivamente, para a corrida em casa de sua equipe.