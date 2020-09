Messi volta a treinar com Barcelona após fim de novela sobre eventual saída

BARCELONA (Reuters) - O capitão do Barcelona, Lionel Messi, apareceu para treinar nesta segunda-feira pela primeira vez desde que pediu para sair do clube no mês passado.

Messi não compareceu aos testes para Covid-19 do clube, oito dias atrás, e esteve ausente das sessões seguintes de preparação para a nova campanha após ter comunicado oficialmente ao clube que desejava ir embora.

Mas o maior artilheiro da história do Barcelona finalmente apareceu no centro de treinamentos Joan Gamper para uma sessão noturna, a sua primeira sob o comando do novo treinador Ronald Koeman, após ser testado para o novo coronavírus em sua casa, no domingo.

Messi, 33, afirmou em entrevista ao site Goal.com na última sexta-feira que permanecerá no Barça para a próxima temporada, uma vez que não pretende entrar em uma batalha legal com o clube em que passou toda sua carreira em torno de uma cláusula de rescisão do seu contrato.

O argentino alegou em um comunicado oficial que estava livre para sair do clube unilateralmente, sem uma taxa de rescisão, por causa da cláusula.

Mas o Barcelona e os organizadores da liga responderam que a cláusula não era mais válida e que ele poderia se libertar de seu contrato somente se pagasse uma rescisão de 700 milhões de euros.

Messi, no entanto, estará livre para sair de graça em junho, a menos que assine um novo contrato com o Barcelona.

O Barça, que tentará recuperar o título espanhol após perdê-lo para o Real Madrid na última temporada, não participará das duas primeiras semanas da nova temporada, que começa nesta sexta-feira, por ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões.

O time de Koeman disputará amistosos de pré-temporada contra o Gimnàstic de Tarragona, no sábado, 12 de setembro, e Girona, em 16 de setembro. Depois o time fará seu primeiro jogo pelo Campeonato Espanhol em casa, contra o Villarreal, em 27 de setembro.