La policía etíope arresta a un cámara de Reuters

NAIROBI, 28 dic (Reuters) - El camarógrafo de Reuters Kumerra Gemechu fue arrestado en la capital etíope de Adís Abeba el pasado jueves y permanecerá bajo custodia al menos dos semanas, dijo su familia.

El camarógrafo de Reuters Kumerra Gemechu en una foto facilitada por su familia. 27 de diciembre de 2020. Handout via REUTERS

No se facilitaron a la familia los motivos de la detención de Kumerra, contra el que no se han presentado cargos, y la policía no respondió a las peticiones de comentarios de Reuters.

Kumerra, de 38 años, ha trabajado para Reuters como camarógrafo independiente durante una década.

Tras una breve vista el viernes en la que no estuvo un abogado presente, un juez ordenó la detención de Kumerra durante 14 días más para dar tiempo a la policía a investigar, dijo la familia.

En un comunicado el lunes, la agencia de noticias Reuters condenó enérgicamente la detención de Kumerra. El arresto se produjo tras la paliza que dos policías federales etíopes propinaron el 16 de diciembre al fotógrafo de Reuters, Tiksa Negeri.

“Kumerra forma parte de un equipo de Reuters que informa desde Etiopía de manera justa, independiente e imparcial. El trabajo de Kumerra demuestra su profesionalismo e imparcialidad, y no tenemos conocimiento de ningún fundamento para su detención”, dijo el editor jefe de Reuters, Stephen J. Adler, en el comunicado.

“Se debe permitir a los periodistas informar sobre las noticias en el interés público sin temor a ser acosados o a ser lastimados, dondequiera que estén. No descansaremos hasta que Kumerra sea liberado”, dijo Adler.

Alrededor de 10 agentes de la policía federal armados llegaron a casa de Kumerra en Adís Abeba el jueves por la noche y se lo llevaron esposado delante de su esposa y sus tres hijos, dijo su mujer Hawi Desalegn. Esta añadió que su hija mayor, de 10 años, se aferró a él gritando mientras se lo llevaban.

La policía también confiscó el teléfono de Kumerra, un ordenador, tarjetas de memoria y papeles, según la familia.

PERIODISTAS ARRESTADOS

La detención de Kumerra se produce tras la presión del Gobierno sobre los periodistas de algunos medios de comunicación internacionales que han estado cubriendo el conflicto en la región septentrional de Tigray, en Etiopía, donde las fuerzas gubernamentales han estado combatiendo contra el antiguo partido gobernante, el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).

Kumerra cubrió el conflicto de Tigray, pero Reuters no pudo determinar si su arresto estaba relacionado con su trabajo. Los funcionarios del Gobierno no respondieron a las preguntas de Reuters sobre si su cobertura estaba en cuestión.

El regulador de los medios de comunicación de Etiopía, la Autoridad Etíope de Radiodifusión, acusó a Reuters y a otros medios de comunicación internacionales en un comunicado del 23 de noviembre en su página de Facebook de cobertura “falsa” y “desequilibrada” de los combates en Tigray.

“Nos mantenemos firmes en nuestra información sobre el conflicto en la región de Tigray y seguiremos informando sobre Etiopía con integridad, independencia e imparcial, como lo hacemos en todo el mundo”, dijo Reuters en otro comunicado.

Se cree que miles de personas fueron asesinadas y alrededor de 950.000 han tenido que desplazarse por este conflicto de un mes de duración. El Gobierno dice que ahora tiene el control de la convulsa región, pero controla estrictamente el acceso y algunas zonas todavía no tienen cobertura de telefonía móvil.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, dijo que la detención de Kumerra era “el último ejemplo de cómo la libertad de prensa se está erosionando rápidamente bajo el mandato del primer ministro Abiy Ahmed, después de una fugaz esperanza de reformas”.