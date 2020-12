Biden escolhe latino Becerra como secretário de Saúde

Xavier Becerra em Los Angeles 02/08/2018 REUTERS/Lucy Nicholson

WILMINGTON, EUA (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que indicará o procurador-geral Xavier Becerra como secretário de Saúde e Serviços Humanos nesta segunda-feira, tornando-o uma das maiores autoridades de sua equipe de combate à pandemia de Covid-19.

Biden escolheu Becerra, um ex-congressista latino de 62 anos, agora que está sendo mais pressionado a aumentar a diversidade dos indicados ao seu gabinete, o que inclui queixas do Caucus Hispânico do Congresso a respeito do número de latinos.

Becerra comandará a pasta de saúde em um momento no qual as autoridades enfrentam dificuldades para conter um ressurgimento do novo coronavírus, inclusive infecções recordes e um número diário de mortes que passou de 2 mil nos últimos dias, e se preparam para uma operação gigantesca de vacinação dos norte-americanos.

Mais de 281 mil pessoas já morreram de Covid-19 nos EUA, de acordo com uma contagem da Reuters.

“Esta equipe de especialistas médicos e servidores públicos de nível mundial estará pronta desde o primeiro dia para mobilizar todos os recursos do governo federal para ampliar os exames e o uso de máscaras”, disse Biden em um comunicado, acrescentando que eles “supervisionarão a distribuição segura, igualitária e gratuita de tratamentos e vacinas”.

Biden, que toma posse no dia 20 de janeiro, anunciou seus principais indicados para as equipes econômica e de segurança nacional e está seguindo adiante com a transição para a Casa Branca, apesar de o presidente dos EUA, Donald Trump, não reconhecer a derrota na eleição de 3 de novembro e estar envolvido em uma iniciativa malograda para reverter os resultados – dúzias de contestações legais de Trump foram rejeitadas pelos tribunais, muitas vezes em termos duros.

Trump sofreu outro revés no domingo, quando o líder de sua equipe legal e advogado pessoal, Rudy Giuliani, foi diagnosticado com Covid-19. Uma fonte a par da situação disse que Giuliani foi internado em um hospital de Washington, D.C.

“Estou recebendo um tratamento ótimo e me sentindo bem. Recuperando-me rapidamente e me mantendo a par de tudo”, tuitou Giuliani na noite de domingo.

A escolha de Becerra acrescenta um agente político a um esforço de saúde pública que de outra forma dependeria em grande parte de administradores do governo e especialistas de saúde.