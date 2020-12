Veículo explode no centro de Nashville; polícia acredita em "ato intencional"

ATLANTA/WASHINGTON (Reuters) - Um veículo explodiu no centro de Nashville na manhã de Natal no que a polícia descreveu como um “ato intencional”, e os bombeiros relataram ter levado três pessoas ao hospital, mas nenhuma delas gravemente ferida.

Andrew Nelles/Tennessean.com/USA TODAY NETWORK via REUTERS

“A explosão foi significativa, como você pode ver ... o departamento de polícia, seus parceiros federais - o FBI e o ATF - estão conduzindo uma investigação em grande escala”, disse Don Aaron, porta-voz da polícia de Nashville. “Nós acreditamos que o explosão foi um ato intencional.”

O motivo da explosão não foi divulgado pela polícia.

A explosão foi sentida a nove quarteirões de distância e destruiu vários outros veículos e danificou diversos edifícios, lançando uma fumaça negra no céu que podia ser vista a quilômetros.

Andrew McCabe, um ex-vice-diretor do FBI, disse à CNN que uma explosão desse tamanho seria investigada como um possível ato de terrorismo. Ele disse que é possível que a polícia tenha sido o alvo das explosões, já que estava respondendo a uma denúncia de veículo suspeito quando ele explodiu.

As autoridades estavam a caminho do local às 6 da manhã, antes da explosão ocorrer em um veículo recreativo estacionado perto de um banco no centro de Nashville, a capital do Estado do Tennessee e da música country dos EUA.

O prefeito de Nashville, John Cooper, pediu às pessoas que se mantenham longe do centro da cidade, enquanto a polícia e as autoridades federais conduzem a investigação.

“Há árvores espalhadas por toda parte, vidro por toda parte”, disse Buck McCoy, residente de Nashville, à CNN.

Entrevistado pela CNN, McCabe disse que não está claro se o fato de ser dia de Natal influenciou a explosão. Ele disse que os investigadores estão avaliando se algum edifício na área foi alvo do ato.

(Por Rich McKay e Katanga Johnson)