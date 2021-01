Manifestantes pró-Trump invadem Capitólio dos EUA

Manifestantes pró-Trump protestam do lado de fora do Capitólio, em Washington 06/01/2021 REUTERS/Jonathan Ernst

WASHINGTON (Reuters) - Manifestantes favoráveis ao presidente Donald Trump invadiram o prédio do Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, na esteira de um protesto contra a vitória do democrata Joe Biden para a Presidência do país, rompendo as barricadas de segurança, no momento em que os parlamentares norte-americanos debatiam a certificação da vitória eleitoral de Biden.

O Senado e a Câmara, que estavam avaliando objeções à vitória do democrata, interromperam, de forma abrupta e inesperada, o debate.