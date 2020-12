Chefe de gabinete de Biden diz que resposta a ataque hacker irá “além de apenas sanções”

WASHINGTON (Reuters) - O próximo chefe de gabinete da Casa Branca afirmou, neste domingo, que a resposta do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ao imenso ataque hacker descoberto na semana passada contra agências federais norte-americanas irá além de sanções.

Ron Klain disse que Biden estava mapeando maneiras de reagir aos supostos hackers russos que penetraram meia dúzia de agências do governo dos EUA e deixaram milhares de empresas norte-americanas expostas.

“Não são apenas sanções. São passos e coisas que podemos fazer para degradar a capacidade de agentes estrangeiros de realizar esse tipo de ataque”, disse Klain ao programa “Face the Nation”, da emissora CBS.

As opções sendo consideradas pelo governo Biden para punir a Rússia por seu suposto papel incluem punições financeiras e ataques retaliatórios à infraestrutura da Rússia, afirmaram pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

O Kremlin nega ter tido qualquer papel no ataque.

Biden, que tomará posse em 20 de janeiro, provavelmente terá apoio bipartidário para uma reação contundente à campanha de espionagem, indicaram dois senadores neste domingo.

O senador republicano Mitt Romney afirmou, em entrevista ao programa “Meet the Press”, da NBC, que a violação de dados foi “extremamente danosa”.

“Isso exige uma resposta”, disse. “É algo de que precisaremos tratar assim que possível”.