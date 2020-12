Natal encharcado, úmido e no escuro para centenas de milhares no Nordeste dos EUA

ATLANTA, Estados Unidos (Reuters) - Uma manhã de Natal encharcada, úmida e escura saudou mais de 250 mil pessoas nos Estados Unidos nesta sexta-feira nos Estados de Nova York, Pensilvânia e no Nordeste do país, que tiveram eletricidade cortada por ventos fortes e chuva forte e gelada.

Inundações também foram possíveis, com a neve de tempestades anteriores derretendo ou se transformando em gotas de neve derretida e até 13 centímetros de previsão de chuva para algumas áreas do norte do Estado de Nova York, disse Rich Otto, meteorologista do National Weather Service Weather Prediction Center em College Park, Maryland.

“Receio que as crianças estejam acordando com uma manhã de Natal molhada e encharcada”, disse Otto.

Na Nova Inglaterra, rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora podem derrubar galhos de árvores e linhas de energia. Com as temperaturas caindo à noite de entre 5º e 15ºC para cerca de -5ºC, as estradas geladas serão uma preocupação, disse Otto.

A American Automobile Association (AAA) disse que pelo menos 34 milhões de norte-americanos a menos deveriam viajar durante as férias, uma queda estimada de 29% em relação a 2019, em grande parte devido às preocupações sobre a Covid-19.