(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos relatou neste domingo 8.081.489 casos do novo coronavírus no país, aumento de 53.157 em relação à contagem anterior, com o número de mortes se elevando em 593, para 218.511.

Os números do CDC não refletem necessariamente os casos relatados por Estados de forma individual.