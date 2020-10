EUA prendem ex-ministro da Defesa do México em investigação de agência antidrogas

Ex-ministro da Defesa do México general Salvador Cienfuegos 19/09/2018 REUTERS/Daniel Becerril

LOS ANGELES/CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos prenderam o ex-ministro da Defesa do México general Salvador Cienfuegos em um aeroporto de Los Angeles na quinta-feira, em cumprimento a mandado da Agência de Combate às Drogas (DEA), informou uma porta-voz da agência à Reuters.

À frente da pasta da Defesa no governo do ex-presidente mexicano Enrique Peña Nieto, o general foi uma figura poderosa na guerra às drogas do México, na qual o Exército enfrenta cartéis de todo o país. Várias das autoridades mexicanas de alto escalão da guerra às drogas foram implicadas com narcóticos.

A prisão ocorre menos de três semanas antes da eleição presidencial norte-americana. O presidente Donald Trump, que busca um segundo mandato, fez da repressão à atividade dos cartéis um objetivo destacado, mas sem grandes progressos desde que tomou posse, em 2017.

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse no Twitter quer foi informado da detenção de Cienfuegos pelo embaixador dos EUA no México.

“O cônsul de Los Angeles estará me informando das acusações nas próximas horas. Oferecemos a assistência consular à qual ele tem direito. Eu os manterei informados”, escreveu.

Uma fonte diplomática mexicana disse que familiares de Cienfuegos que viajavam com ele no momento da detenção já foram libertados. Vários membros do gabinete e do partido de Peña Nieto foram implicados em casos de corrupção de alto nível, às vezes envolvendo alegações de laços com o crime organizado.