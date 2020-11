Biden compartilha visão de alianças e liderança dos EUA ao apresentar equipe de segurança nacional

Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, anuncia equipe de segurança nacional 24/11/2020 REUTERS/Joshua Roberts

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, compartilhou nesta terça-feira sua visão de uma política externa baseada em os Estados Unidos assumirem uma liderança global e no fortalecimento de suas alianças na região Ásia-Pacífico.

Ao apresentar os nomes de sua equipe de segurança nacional, Biden disse que Antony Blinken, seu escolhido para secretário de Estado, restaurará o moral e a confiança no Departamento de Estado, responsável pelas relações diplomáticas do país.

A equipe compartilha sua crença central “de que a América é mais forte quando trabalha com seus aliados”, disse Biden.

“É uma equipe que reflete o fato de que a América está de volta, pronta para liderar o mundo, não se retirar dele”, disse ele em uma entrevista coletiva em Wilmington, Delaware.

O presidente eleito disse que, nas conversas com líderes mundiais, ficou impressionado “com o quanto eles anseiam que os Estados Unidos reafirmem seu papel histórico de líder global no Pacífico, assim como no Atlântico, em todo o mundo”.

A equipe de Biden também inclui Jake Sullivan como conselheiro de Segurança Nacional e Linda Thomas-Greenfield como embaixadora na Organização das Nações Unidas (ONU).