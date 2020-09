Biden divulga imposto de renda antes de debate e pede que Trump faça o mesmo o mesmo

WASHINGTON (Reuters) - O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua companheira de chapa, Kamala Harris, divulgaram suas declarações de Imposto de Renda de 2019 nesta terça-feira, e a equipe de Biden pediu que o presidente Donald Trump faça o mesmo.

Ex-presidente e candidato democrata à eleição presidencial dos EUA de 2020, Joe Biden. 27/9/2020. REUTERS/Mike Segar

Biden, que participa de um debate com Trump na noite de terça-feira em Cleveland, mostrou os valores dois dias depois que o New York Times informou que Trump pagou apenas 750 dólares em Imposto de Renda federal em 2016 e 2017 --e nada em 10 dos 15 anos anteriores-– depois de anos relatando perdas acentuadas nos negócios.

Trump há muito busca manter seus registros financeiros pessoais em segredo.

A declaração de Biden mostrou que ele e sua esposa, Jill, pagaram mais de 346 mil dólares em impostos federais e outros pagamentos referentes a 2019, em cima de uma renda de quase 985 mil dólares, antes de buscarem um reembolso de 47 mil dólares que eles afirmaram ter pago a mais para o governo.

“Este é um nível histórico de transparência que visa a dar ao povo americano novamente a fé de que seus líderes cuidarão do povo e não de seus próprios lucros”, disse a vice-gerente da campanha de Biden, Kate Bedingfield, a repórteres.

“Senhor presidente, divulgue sua declaração de Imposto de Renda ou então cale-se”, acrescentou ela.

Com mais de um milhão de norte-americanos votando antecipadamente e o tempo se esgotando para mudar opiniões ou influenciar o pequeno grupo de eleitores indecisos, as apostas são enormes para o debate a cinco semanas da eleição de 3 de novembro. É o primeiro de três debates programados.

Ambos os candidatos estavam indo para Cleveland na tarde de terça-feira. Trump partiu após deixar a Casa Branca e Biden voaria de Delaware.

A cartada da declaração de impostos de Biden antes do debate mostra que o ex-vice-presidente está buscando vantagem política em uma questão que pode atingir os eleitores --um rico empresário que virou político que, de acordo com a reportagem do New York Times, muitas vezes evitou pagar Imposto de Renda federal.

Os democratas tentam retratar Trump como um sonegador de impostos. A recusa persistente de Trump em divulgar seus impostos tem sido um desvio da prática padrão para os candidatos presidenciais.

O porta-voz da campanha de Trump Tim Murtaugh emitiu um comunicado respondendo à revelação de Biden, acusando-o de ser desonesto em declarações públicas sobre seus próprios ganhos anteriores, mas não informou se Trump divulgará seus rendimentos.