Biden passa Trump na Geórgia e tem vantagem de 917 votos, diz CNN

Joe Biden em Wilmington, no Estado norte-americano de Delaware 05/11/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

(Reuters) - O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ultrapassou o presidente republicano Donald Trump na apuração dos votos da eleição presidencial no Estado da Geórgia e agora tem 917 votos de vantagem sobre o adversário, disse a CNN nesta sexta-feira.

O vencedor na Geórgia conquistará os 16 votos que o Estado tem no Colégio Eleitoral. No momento, Biden tem 253 votos contra 214 de Trump no Colégio Eleitoral, que determina o vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos. Para vencer a eleição são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral.