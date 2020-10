Em arrancada final, Biden vai à Geórgia e Trump faz campanha em três Estados

WASHINGTON (Reuters) - Faltando só uma semana para a eleição de 3 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o democrata Joe Biden cruzarão o país nesta terça-feira, um dia de campanha intenso que contará com a participação do ex-presidente Barack Obama.

Donald Trump e Joe Biden durante debate em Nashville 22/10/2020 REUTERS/Mike Segar

Atrás de Biden em pesquisas nacionais de opinião, Trump fará comícios em três Estados cruciais para sua esperança de reeleição --Michigan, Wisconsin e Nebraska-- enquanto Biden viaja à Geórgia e Obama faz campanha em seu nome na fundamental Flórida.

A campanha presidencial de 2020 está sendo diferente de todas, já que a pandemia de coronavírus, que já matou mais de 225 mil norte-americanos, está impulsionando uma votação antecipada recorde. Mais de 64 milhões de pessoas já depositaram suas cédulas, o que se aproxima de metade do total de votos de 2016, de acordo com dados do Projeto Eleições da Universidade da Flórida.

O volume enorme de votos pelo correio pode exigir dias ou semanas para uma contagem, dizem especialistas. Não se trata de uma novidade no país --cerca de uma de cada quatro cédulas chegou às autoridades eleitorais assim em 2016--, mas a modalidade está aumentando por causa da pandemia.

Trump, que afirmou diversas vezes e sem provas que a votação pelo correio está sujeita a fraudes, tuitou na segunda-feira: “Devemos ter o total final em 3 de novembro”. O Twitter assinalou a mensagem com um alerta, descrevendo o conteúdo do tuíte como “questionável” e potencialmente enganoso.

A incursão de Biden na Geórgia, um reduto republicano de longa data, é um sinal do otimismo de sua equipe na última semana de campanha.

Pesquisas mostram uma disputa acirrada ali, e uma vitória de Biden provavelmente seria um golpe duro nas perspectivas de Trump. O Estado não apoia um democrata em uma eleição presidencial desde 1992.

Na segunda-feira, Biden disse aos repórteres que acredita que tem uma “boa chance” de levar a Geórgia.

Ele fará um evento de tarde em Warm Springs e encerrará o dia com um comício vespertino na capital, Atlanta.

Com dinheiro de sobra, a equipe de Biden está anunciando na Geórgia há semanas.

Obama, que se tornou um porta-voz de luxo de Biden na reta final, fez um comício em Miami no final de semana e fará campanha em Orlando. Biden foi o vice de Obama durante oito anos.